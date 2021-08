Barre 100% végétale : meilleure pour la santé

La majorité des barres de céréales en vente dans les magasins n’ont rien de sains. Pour éviter de tomber dans un piège nutritionnel, on vous conseille de privilégier les Barres 100% végétales. Si vous avez le temps, on vous propose également notre recette recette de barres cent pour cent végétales, saines et surtout faciles à préparer puisque sans cuisson. 5 petites minutes suffiront à les réaliser !

Ingrédients pour réaliser des barres végétales (pour 3 à 5 barres)

50 grammes de mélange de noix

50 grammes de flocons d’avoine

5 c. à s. de noix de coco râpée

3 à 5 c. à s. de sirop d’érable

Si vous optez pour une recette moins sucrée, mettez moins de sirop d’érable, ou remplacez-le par de l’eau (2 à 3 c. à s.).

La Recette barre de céréales de notre ami Hervé est pas mal aussi.

Bienfaits des ingrédients de la recette

Le sirop d’érable

Le sirop d’érable est un édulcorant naturel qui ne renferme aucun additif ni colorant. Très riche en glucides, il représente une excellente source d’énergie. Il contient également une quantité appréciable de manganèse ainsi que de zinc. Issu exclusivement de la sève brute ou eau d’érable, le sirop d’érable est un produit 100% naturel : aucun conservateur ni colorant. Ce produit qui est obtenu par évaporation ne subit également aucune transformation.

Le sirop d’érable est extrêmement riche en polyphénols que l’on retrouve également dans les pommes ou le raisin. Ce puissant antioxydant naturel permet une meilleure absorption du glucose. Sa consommation limite l’apparition de certaines pathologies telles que le diabète de type 2, l’obésité ainsi que les maladies cardiovasculaires.

La noix

La noix représente un excellent antioxydant avec une forte teneur en fibres alimentaires. Elle est recommandée pour l’amélioration de la digestion. Par ailleurs, ce fruit est indiqué pour traiter naturellement la constipation. Pour tirer profit des bienfaits de cet aliment, veillez à manger des noix fraîches en augmentant progressivement les quantités consommées afin d’éviter les ballonnements.

Les flocons d’avoine

L’avoine et ses bienfaits certains sur le transit apporte un effet satiétogène qui limite le grignotage et donc la prise de poids sans oublier bien évidemment. L’avoine possède aussi un effet préventif sur certains cancers digestifs dont le cancer du côlon.

Très riches en fer, en calcium, en phosphore et en magnésium, les flocons d’avoine possèdent de multiples bienfaits pour notre santé. En effet, faciles à digérer ils sont peu gras et riches en fibres ce qui les rends utiles au transit.

Cet ingrédient permet de remplacer aisément le pain. Accompagnés d’un bon laitage et de fruits coupés pour, ils représentent un petit déjeuner complet, sain et équilibré.

La noix de coco

Riche en fer, en magnésium et en potassium, ce fruit présente une forte teneur en fibres alimentaires, qui luttent efficacement contre la constipation et apportent un sentiment de satiété permettant d’éviter les grignotages et surtout les petites fringales.

Sa forte concentration en acide laurique, un acide gras saturé peu connu lui permet d’augmenter la concentration dans le sang du taux de HDL, le « bon » cholestérol. Les populations du Pacifique sud sont mieux protégées des maladies cardio-vasculaires grâce à une forte consommation d’huile de coco.

Bon appétit !